ООН: в 2020 году 168 млн людей на планете будут нуждаться в гуманитарной помощи

Каждый 45 человек на планете будет нуждаться в продуктах питания, медикаментах и другой гумпомощи.

В 2020 году 168 миллионов людей, или каждый 45 человек на планете, будут нуждаться в продуктах питания, медикаментах и другой гуманитарной помощи.

Об этом говорится в прогнозе Организации объединенных наций, передает Deutsche Welle.

Этот прогноз представил журналистам в Женеве Марк Локок - заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи.

Локок обратил внимание на судьбы детей, ставших жертвами участившихся военных конфликтов. По данным ООН, количество детей, которые погибли или стали жертвами надругательств в ходе вооруженных конфликтов, в 2019 году достигло рекордной отметки - 12 тыс. человек. В то же время число детей, нуждающихся в гуманитарной помощи, чтобы выжить, по данным UNICEF, возросло до 59 млн.

Детей, ставших жертвами войн, Локок назвал "потерянным поколением".

"Для женщин и девочек сегодня увеличился риск стать жертвами сексуального насилия. В зонах конфликта один человек из пяти имеет психические проблемы", - отметил он.

Именно из-за вооруженных конфликтов подразделению ООН, занимающемуся вопросами гуманитарной помощи, сегодня требуется в 4-5 раз больше средств, чем 10 лет назад, отметил Локок. Еще одной причиной гуманитарных кризисов на планете, по его словам, все чаще становятся природные бедствия, связанные с изменением климата, например голод, вызванный засухой.

В связи со сложившейся ситуацией генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны-доноры выделить средства на оказание гуманитарной помощи нуждающимся. По оценкам ООН и ее партнерских организаций, для этих целей в 2020 организации потребуется почти 29 млрд долларов.

Напомним, осенью ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.

Ранее в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны