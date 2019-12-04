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Российским чиновникам вновь отказали в американских визах

Дипломаты призвали перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды. 

Российским чиновникам вновь отказали в американских визах
Фото: ellicottvilletimes.com

Посольство США в Москве отказало в выдаче виз членам российской делегации, которые собирались поехать на Конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтон.

В визе было отказано работникам Федерального казначейства, сообщили на странице Посольства России в США в Facebook.  

"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.С.Мальгиновым", - заявили дипломаты.

По их словам, "американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову". Посольство России убеждено, что власти США последовательно ограничивают въезд их официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы.

"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - подытожили в посольстве. 

Напомним, российской делегации уже отказывали в визе в сентябре. Тогда они собирались посетить Генеральную ассамблею ООН.

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