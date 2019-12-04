В Туркменистане посадили экс-главу МВД и начальника безопасности президента

Бывший министр внутренних дел Туркменистана Исгендер Муликов осужден за ряд преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере.

Об этом сообщил на заседании государственного совета безопасности генеральный прокурор Батыр Атдаев, передает Тurkmen.news.

Побритого наголо бывшего министра в наручниках показало туркменское телевидение.

"После выявления моих преступлений я был на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности, - сказал Муликов. - Я полностью признаю свои проступки и раскаиваюсь".

Генпрокурор также сообщил об аналогичных преступлениях, совершенных бывшим главой миграционной службы Мейлисом Нобатовым. О том, что Нобатов возглавлял службу безопасности президента, диктор телевидения не упомянул.

Сам осужденный бывший силовик сказал, что совершал свои преступления в 2015-2019 годах, "работая на высоких должностях". После ухода с поста главы миграционной службы он не раз попадал в кадр телевидения в составе президентских охранников. Кадр ниже, например, сделан в августе 2019 года, когда в Туркменистане проходил Каспийский экономический форум.

Миграционную службу Туркменистана с ноября 2017 года возглавляет Мерген Гурдов.

Информация о том, что оба бывших силовика находились под следствием или уже были осуждены, ранее появлялась в СМИ, но подтвердить эти сведения не удавалось. По данным источников, Муликов был осужден на 20 или 25 лет. Он был лишен всех званий и отправлен в отставку 1 октября текущего года.

Его увольнение связывали с делом предпринимателя Чары Кулова, осужденного незадолго до отставки Муликова на длительный срок. Сообщалось, что группа бывших министров и высокопоставленных чиновников вместе с предпринимателем Куловым намеревалась захватить власть.

Напомним, в июле в СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Позже . власти Туркменистана эту информацию опровергли.

Поводом для распространения слухов о смерти президента послужило то, что глава Туркменистана с 5 июля лишь один раз появился на публике.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жесткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул Аркадаг - Покровитель всех туркмен.