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Трамп назвал премьер-министра Канады "двуличным"

Трюдо отпускал шутки в адрес президента США.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным".

Таким образом он отреагировал на видео, где Трюдо отпускает шутки (возможно, в адрес Трампа) в компании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

На записи слышно, как Джонсон спрашивает Макрона, почему тот опоздал на прием в Букингемском дворце. Трюдо на это с улыбкой говорит, что Макрон давал 40-минутную пресс-конференцию. Это произошло после напряженной беседы Макрона с Дональдом Трампом, во время которой лидеры стран обменивались колкостями на глазах у журналистов.

После этого канадский премьер добавляет: "Вы бы видели, у его команды челюсть отвисла" и делает характерный жест рукой.

Когда Трампа попросили прокомментировать это видео с Трюдо, он ответил: "Он двуличный". И тут же добавил, что канадский премьер - "очень милый парень".

"Правда в том, что я ему прямо сказал, что он не платит 2% [от ВВП на оборону], и я думаю, что он не очень доволен этим".

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