Трамп отменил пресс-конференцию НАТО после шуток Трюдо

По его словам, политики провели много подобных мероприятий на саммите.

Лидер США Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию на саммите НАТО, после того, как мировые лидеры, в том числе и канадский премьер Джастин Трюдо высмеяли его в Букингемском дворце. Об этом сообщает Independent.

В своем твиттере Трамп отметил, что политики уже провели достаточно много подобных конференций.

"Когда сегодняшние встречи закончатся, я буду возвращаться в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию по завершению НАТО, ведь мы провели их так много за последние два дня. Безопасного путешествия всем!" - написал он.

Напомним, ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным", реагируя на видео, где он шутит (возможно, в адрес Трампа) в компании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.