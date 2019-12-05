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Луценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани для его документального фильма

Бывший генпрокурор заявил, что экс-посол США в Украине Йованович лгала под присягой.

Луценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани для его документального фильма
Луценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани
Фото: twitter.com/ChanelRion

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Будапеште дал интервью адвокату президента США Дональда Трампа Рудди Джулиани, который делает документальный сериал для телеканала республиканцев OANN.

Фото с интервью опубликовала журналистка американского телеканала One America New Шанель Рион в своем Twitter.

Она написала, что встреча состоялась в Будапеште и привела одну из цитат Луценко о бывшем после США в Украине Мари Йовавнович, прикрепив хештег #Йовановичлжет. Так, Луценко заявил, что Йованович говорила неправду, выступая в Конгрессе в рамках расследования импичмента Дональда Трампа.

"Посол Йованович лгала под присягой американскому народу и Адаму Шиффу в расследовании импичмента", - написала Рион.

Она также тегнула в посте председателя Комитета палаты представителей США по разведке Шиффа, который проводил слушания.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган уточнила, что Луценко и Джулиани участвуют в съемках документального фильма.

"Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма. В разговоре с близким соратником президента США экс-генпрокурор повторил основные положения, неоднократно публично высказанные им в ряде интервью для отечественных и зарубежных СМИ. Главная из них - посольство США в Украине заблокировало следствие о 7 млрд долларов ОЗУ президента беглого Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - написала Сарган в фейсбуке.

Напомним, Йованович пришла на слушания в Конгрессе вопреки позиции Белого дома. Она свидетельствовала на закрытых слушаниях в Палате представителей в контексте расследования по импичменту президента США. Выступая в качестве свидетеля Йованович заявила, что Трамп лично требовал ее увольнения.

Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Джулиани пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Агентство Associated Press со ссылкой на бывшего дипломата сообщило, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

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