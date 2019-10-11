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Йованович пришла на слушания в Конгрессе вопреки позиции Белого дома

Бывший посол ослушалась администрацию Трампа.

Йованович пришла на слушания в Конгрессе вопреки позиции Белого дома
Фото: пресс-служба президента

Бывший посол США в Украине Мари Йованович явилась на закрытые слушания в комитетах Конгресса по иностранным делам, разведке и надзору.

Как сообщает "Голос Америки", Йованович пришла давать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа.

Она появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.

Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Руди Джулиани, личный юрист Дональда Трампа, пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Агентство Associated Press в четверг со ссылкой на бывшего дипломата сообщило, что Йованович отстранили от должности после того, как она стала настаивать на том, что просьбы Руди Джулиани о проведении расследований в Украине должны передаваться по официальным каналам.

Напомним, что 3 октября в закрытых слушаниях в Палате представителей принял участие Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепартамента в Украине.

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