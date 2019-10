США укрупняют позиции на газовом рынке Украины

Фото: EPA/UPG Министр энергетики США Рик Перри

Министра энергетики США Рика Перри вызвали для дачи показаний на закрытое слушания профильных комитетов Конгресса США. Его допросят относительно возможного давления, которое, как сообщали отдельные СМИ, он мог осуществлять на НАК Нафтогаз.

В письме, адресованном ему за подписью глав трех комитетов, говорится: «Эти сообщения также вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины — ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года».

Официальный Киев, как и сам Перри, опроверг слухи о так называемом влиянии американского министра. Однако следствие на этом не остановилось.

Всё началось с критики агентства Associated Press относительно, как там полагали, украино-американской интеграции в газовой сфере. Репортеры указывали: администрация США добивались замены американской Tellurian Inc в Наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины» на американскую SigmaBleyzer.

Фото: hyser.com.ua

По версии агентства, требование замены исходило по причине того, что представитель Tellurian Inc Арк Хохшильд когда то работал в аппарате бывшего вице-президента Джо Байдена, оппонента Дональда Трампа на будущих американских выборах.

«Агентство сообщило, что мы приказали поставить определённых людей в совет. Это не отвечает действительности. Это полностью выдуманная история. И это лучшее, что я могу сказать», заявил господин Перри.

Накануне этого инцидента фигурировавшая в нем Tellurian 22 сентября достигла партнерства с Индией, чтобы расширить экспорт американского сжиженного газа на азиатские и европейские рынки.

Агентство Bloomberg сообщило: индийская Petronet выплатила Tellurian $2,5 млрд за 18% в американском портовом терминале Driftwood LNG, Луизиана. Терминал планирует к 2023 году выйти на мощность 26,7 млн тонн сжиженного природного газа в год. В целом индийская компания заплатит за долю в терминале $7,5 млрд при общей его стоимости в $29 млрд.

3акрепившаяся в набсовете НАК «Нафтогаз Украины» Tellurian в 2018 году имела доход в $10 млрд. Вот почему американо-индийское партнерство ценой $7,5 млрд. значит очень много. Это прежде всего переход в высшую лигу мировой газовой торговли: теперь кому-то из старожилов рынка придется как минимум потесниться. Причем потесниться за счет позиций на рынках Украины и стран Восточной Европы.

До сентября надежды на привлечение инвестиций Petronet возлагали не на США, а на РФ. Предполагалось, что на форуме в Нью-Дели 4 сентября российская «Новатэк» продаст Petronet пакет около 20% акций в проекте «Арктик СПГ-2». Проект надеется на инвестиции $21 млрд и планирует выйти к 2024 году на ежегодную мощность 18,3 млн тонн. 40% этого проекта уже продано французской корпорации Total, а также компаниям КНР и Японии.

Фото: indiatoday

«Триада» Катар, Иран и РФ против «дуэта» США и Австралии

C привлечением Индии в проект у РФ пока не сложилось, зато все хорошо в этом плане у союза Tellurian/Petronet. Он даст рост импорта LNG из США в Индию на 5 млн тонн в год. Весь импорт Индии в 2018 году составил 30 млн тонн. До укрепления экспортеров США, в Индии доминировали Эмират Катар и РФ с долгосрочными контрактами на 8 млн тонн и 2,5 млн тонн в год. Остальные 19 млн тонн индийского импорта - закупки в Австралии и США.

Кооперация США и Индии на рынке LNG не просто увеличивает долю американцев в индийском импорте. Она угрожает потеснить с индийского рынка РФ и Катар. Помогает американцам теснить этих конкурентов Австралия, верный союзник США.

Эта страна строит свою экспансию на рынке за счет внешних инвестиций, которые привлекаются в первую очередь от корпораций Соединённых Штатов. Логистика поставок из США и Австралии в Индию несет одну деталь, которая пугает газовых партнеров РФ в Европе: на пути с американской Луизианы в Индию львиная доля ресурсов проекта Driftwood не будет поступать напрямую на индийский рынок.

Тонкости своп торговли делают австралийский экспорт газа очень перспективным делом, до такой меры, что в середине 2019 года Австралия стала мировым лидером по мощностям экспорта, обогнав Катар. В статистике Международного энергетического агентста, в 2018-2019 годы она уже дважды обгоняла Эмират по объемам ежемесячного экспорта.

Фото: theamericanenergynews.com

Борьба экспортеров за Восток, ЕС и Украину

Торговые своп схемы позволяют партнерам РФ в Европе получать премии за обход международных санкций против Ирана и РФ. Так, в частности, уходят от символических кредитных санкций США и Канады против компаний «Роснефть» и «Газпромнефть».

Санкционные риски, это сложная сфера, в которой смешиваются факторы политики и экономики. Миксер интересов стал причиной того, что после сентябрьской сделки Tellurian/Petronet уже в октябре мировая пресса озаботилась тем, как именно США влияют на газовую политику Украины - страны, для поддержки которой, собственно, эти санкции и принимались.

Наша страна до лета 2019 года не преуспевала по развитию рынка импорта сжиженного газа. Первой причиной является отсутствие зарубежной добычи. Второй причиной - монопольное влияние корпораций РФ и ЕС на реформы украинского газового сектора. Это эксклюзивное влияние снижает конкуренцию на украинском рынке природного газа. Оно изолирует Украину от других игроков, прежде всего нефтегазовых корпораций США, Японии и Ближнего Востока.

Четкая иллюстрация такого влияния проявилась летом 2019 года, когда НАК «Нафтогаз Украины» распределяла должности советников гендиректора филиала «Оператор ГТСУ» - ДК «Укртрансгаз».

Распределение происходило среди компаний-претендентов будущей концессии украинской ГТС. В число советников тогда не попали представители компаний США, стран Дальнего или Ближнего Востока. Советниками стали менеджеры только корпораций ЕС. Все они, кстати, оказались в числе устойчивых партнеров российской монополии «Газпром».

Это итальянская Snam S.p.A., дочерняя газотранспортная GRTgaz S.A. французского газового гиганта Engie, а также голландская Gasunie. Годовые отчеты «Газпрома» регулярно демонстрируют совместные победы с этими европейскими партнерами.

Противовесом влиянию европейских партнеров «Газпрома» на украинские государственные газовые компании до последних пор являлся Набсовет НАК «Нафтогаз Украины». В составе этого органа НАК доминирующее влияние европейцев пока что сбалансировано американцами.

Иностранную часть набсовета НАК формируют представители британской Gas Strategies Ltd. (Клэр Споттисвуд), французского гиганта Engie (Бруно Лескер), американской Pelicourt Inc. (Роберт Бенш) и американской Tellurian Inc (Арк Хохшильд).

Успех Tellurian по привлечению партнеров из Индии для развития экспорта сжиженного газа из США может стать продуктивным разрушителем этого хрупкого баланса. И не зря в нынешней волне критики так называемого газового вмешательства США в дела Украины мы постоянно слышим об этой американской компании, а о других - ни слова.