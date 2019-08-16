Трамп заинтересовался покупкой Гренландии

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг, и попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом. Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Издание отправило запросы в Белый дом и Госдепартамент США, а также к должностным лицам королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне, но не получило удовлетворительного ответа, кроме той информации, что Трамп инициировал такие разговоры со своим советниками.

Гренландия - самый большой остров в мире. 56 тыс. жителей острова живут на побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Официальные лица США считают Гренландию важной для интересов национальной безопасности США: 10-летний оборонный договор между Данией и США дает военным США практически неограниченные права в Гренландии на самой северной базе Америки, авиабазе Туле. База включает радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения США по баллистическим ракетам, и используется космическим командованием военно-воздушных сил США и командованием аэрокосмической обороны Северной Америки.