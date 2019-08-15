В Кремле нашли бомбу

Инцидент не повлиял на рабочий график президента России.

На территории московского Кремля, который является официальной резиденцией президента Российской Федерации, нашли и обезвредили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Боеприпас обнаружили при проведении ремонтно-строительных работ в Тайницком саду со стороны Москвы-реки.

"Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации", - сказал комендант Кремля Сергей Хлебников.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что инцидент не повлиял на рабочий график президента России.