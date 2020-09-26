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Нападник, який ножем поранив двох людей у Парижі, визнав провину і назвав мотив

Внаслідок нападу постраждали чоловік та жінка - співробітники паризької інформагенції Premières Lignes.

Нападник, який ножем поранив двох людей у Парижі, визнав провину і назвав мотив
Фото: ALAIN JOCARD / AFP

Затриманий за підозрою у нападі на перехожих у Парижі 18-річний громадянин Пакистану визнав свою провину та розповів про мотиви. Хлопець був впевнений, що нападав на журналістів сатиричної газети Charlie Hebdo.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє французьке видання Le Parisien.

За інформацією видання, пакистанець Алі Х., який народився у 2002 році в Ісламабаді, був дуже "розсерджений" на журналістів газети Charlie Hebdo через сатиричні карикатури на пророка Мухаммеда, які видання опублікувало ще у 2015 році. 

Як пояснив близький до слідства співрозмовник, нападник не заявляє про свою причетність до терористичної організації "Аль-Каїда", яка неодноразово погрожувала газеті за карикатури, тому напад "набуває релігійного аспекту".

Загалом у справі про ножовий напад біля редакції Charlie Hebdo у Парижі, який стався 25 вересня, затримали сімох осіб. 

Це 33-річний алжирець і ще п’ять пакистанців 1983-1996 року народження, яких вважають причетними до організації нападу. 

Чоловіка алжирського походження згодом відпустили. Записи з камер спостереження підтвердили, що він намагався затримати зловмисника. 

Напад поки що розслідують як теракт. 

Нагадаємо, 25 вересня у Парижі невідомий з ножем напав на людей поруч з колишньою редакцією Charlie Hebdo. Постраждали чоловік і жінка - співробітники паризької інформагенції Premières Lignes.

Журнал Charlie Hebdo відомий своєю провокаційною сатирою. Популярність набув після збройного нападу на редакцію 7 січня 2015 року, коли загинули 12 осіб. Напад здійснили брати Шериф і Саїд Куаші, які заявили про свою приналежність до угруповання "Аль-Каїда".

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