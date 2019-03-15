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Суд два месяца не может рассмотреть видеоматериалы по делу экс-командира харьковского «Беркута» Лукаша

Ещё одно заседание было, фактически, сорвано.

Экс-командир харьковского «Беркута» Владислав Лукаш
Фото: Алиса Кияница
Экс-командир харьковского «Беркута» Владислав Лукаш

Сегодня в Дарницком райсуде Киева состоялось заседание суда по делу бывшего командира харьковского Беркута Владислава Лукаша, обвиняемого в превышении служебных полномочий во время Революции достоинства, а именно в причастии к избиению активистов 1 декабря 2013 года на ул. Банковой (в результате пострадало 67 человек) и 18 января 2014 года на ул. Институтской (пострадавших больше – 107 человек).

Об этом сообщает корреспондент LB.ua c места событий. 

На заседании планировалось посмотреть видео-материалы следственных экспериментов по событиям 1 декабря 2013 года, но техническая необеспеченность зала суда снова не позволила этого сделать. Эта ситуация повторяется на каждом заседании по делу Лукаша, о чём уже писал LB.ua.

Фото: Алиса Кияница

IT-специалист Дарницкого районного суда использовал трибуну и пенопласт, чтобы подпереть проектор, но не смог настроить трансляцию и звук.

«Это просто издевательство, тут всё на соплях держится», – возмущается пострадавший Александр Тимошенко.

Фото: Алиса Кияница

Судья Татьяна Щасная заверила, что на следующее заседание, назначенное на 25 марта, проблема с техникой будет решена.

Судебный процесс над Владиславом Лукашем длиться с марта 2016 года. Неправомерность его действий квалифицируют ч. 4 ст. 41: ст. 340, ч. 3 ст. 365 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК Украины.

Алиса Кияница , журналист
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