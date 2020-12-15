У середу на сході мокрий сніг із дощем, на решті території - без істотних опадів

У Києві протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.

У середу, 16 грудня, в Україні без істотних опадів, лише у східних областях очікується мокрий сніг з дощем і ожеледиця.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Погоду більшої частини території України найближчої доби, 16 грудня, визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса", - сказано в повідомленні.

У східних областях очікується мокрий сніг із дощем, ожеледь, на решті території - без істотних опадів. У всій Україні, крім південної частини, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці в західних, північних, центральних та Одеській областях - туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вдень на крайньому півдні та заході країни 1-6° тепла.

У Києві в середу без істотних опадів. Уночі, вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, з початку метеорологічних спостережень у Києві в день 16 грудня найвища температура була 11,4° тепла у 2006 році, найнижча - вночі 24,6° морозу в 1997 році.