За добу коронавірусом захворіло на 545 українців більше, ніж одужало

За минулу добу, 7 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

Госпіталізовано 2 402 особи, зафіксовано 83 летальних випадків, одужала 5 131 особа. За добу здійснено 20 192 тестувань, зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 438

Вінницька область – 107

Волинська область – 107

Дніпропетровська область – 376

Донецька область – 384

Житомирська область – 358

Закарпатська область – 96

Запорізька область – 358

Івано-Франківська область – 106

Київська область – 371

Кіровоградська область – 8

Луганська область – 113

Львівська область – 331

Миколаївська область – 418

Одеська область – 274

Полтавська область – 115

Рівненська область – 146

Сумська область – 235

Тернопільська область – 101

Харківська область – 191

Херсонська область – 192

Хмельницька область – 263

Черкаська область – 146

Чернівецька область – 152

Чернігівська область – 290

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 105 169 осіб, одужало – 778 345 осіб, летальних випадків – 19 588 і проведено 5 733 555 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за 6 січня в Україні виявили 8 997 нових інфікованих коронавірусом. При цьому кількість одужалих склала 11 316 осіб.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.