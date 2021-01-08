За добу коронавірусом захворіло на 545 українців більше, ніж одужало

За минулу добу, 7 січня в Україні зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 83 осіб.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.
Госпіталізовано 2 402 особи, зафіксовано 83 летальних випадків, одужала 5 131 особа. За добу здійснено 20 192 тестувань, зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 438
- Вінницька область – 107
- Волинська область – 107
- Дніпропетровська область – 376
- Донецька область – 384
- Житомирська область – 358
- Закарпатська область – 96
- Запорізька область – 358
- Івано-Франківська область – 106
- Київська область – 371
- Кіровоградська область – 8
- Луганська область – 113
- Львівська область – 331
- Миколаївська область – 418
- Одеська область – 274
- Полтавська область – 115
- Рівненська область – 146
- Сумська область – 235
- Тернопільська область – 101
- Харківська область – 191
- Херсонська область – 192
- Хмельницька область – 263
- Черкаська область – 146
- Чернівецька область – 152
- Чернігівська область – 290
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 105 169 осіб, одужало – 778 345 осіб, летальних випадків – 19 588 і проведено 5 733 555 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за 6 січня в Україні виявили 8 997 нових інфікованих коронавірусом. При цьому кількість одужалих склала 11 316 осіб.
В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.
Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом.