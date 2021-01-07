Кабмін дозволив проводити експрестестування на антиген під час в'їзду з Криму та ОРДЛО

Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.

Уряд України дозволив для перевірки осіб, які в'їжджають із Криму та зони ОРДЛО, на наявність коронавірусу разом із ПЛР-тестуванням використовувати також експрестестування на антиген.

Відповідну постанову №9 від 5 січня 2021 року, якою вносяться зміни до постанови від 9 грудня № 1236, оприлюднено на сайті Кабміну.

Відповідальним органам доручено організувати пункти для тестувань.

"Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям разом із державним підприємством "Реінтеграція та відновлення"... забезпечити облаштування пунктів тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях та виїзду з них", - йдеться в постанові.

Аналогічні пункти доручено організувати Херсонській облдержадміністрації разом із державним підприємством "Реінтеграція та відновлення" й акціонерним товариством "Українська залізниця" на контрольних пунктах в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виїзду з неї.

Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україна отримала першу партію експрестестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.