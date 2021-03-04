Звільнений суддя Ємельянов планує звернутися до Верховного суду і поновлюватися на посаді

Адвокат колишнього судді впевнений, що на членів ВРП "тиснули" для звільнення його підзахисного.

Екссуддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов вважає своє звільнення політично ангажованим і планує оскаржувати його. Його адвокат Ярослав Білявський назвав дії Вищої ради правосуддя "правовим нігілізмом", пише hromadske.

Захисник Ємельянова додав, що звільнений суддя звертатиметься з позовом до Верховного суду і сподівається на поновлення на посаді.

При цьому адвокат звинуватив Вищу раду правосуддя в "незаконних діях": "юридично необґрунтована поспішність прийняття цього рішення ВРП свідчить про те, що воно приймалось під політичним тиском на його членів. Але саме тим, хто рішення прийняв, доведеться відповідати за скоєні незаконні дії".

Нагадаємо, що 2 березня Вища рада правосуддя звільнила Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України за "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками". Процес звільнення ще у 2018 році ініціювала Друга дисциплінарна палата ВРП. Вона встановила, що суддя Ємельянов, використовуючи службове становище, впливав на суддів Господарського суду міста Києва і втручався у процес здійснення судочинства.

У 2016 судді Ємельянову та Віктору Татькову (ексголова Вищого госпсуду) оголосили підозри за статтями кримінального кодексу "втручання в діяльність судових органів" та "незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу". На той момент генеральний прокурор Віктор Луценко повідомив, що "ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень". За словами Луценка, тоді досліджувалося близько 7000 випадків незаконного втручання у автоматизовану систему розподілу справ і заяв, втручання у діяльність суддів із метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень у господарських судах усіх інстанцій.

За рік до того Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (тоді - майже 300 млн грн) на закордонних рахунках Ємельянова. Однак в результаті кошти не заарештували. Банкір Сергій Дядечко заявив, що панамська компанія Restwood Products Corporation, рахунком якої в банку, за даними ГПУ, розпоряджалася ексдружина судді Ємельянова, належить йому. Печерський райсуд Києва визнав, що у ГПУ немає достатніх доказів того, що Світлана Ємельянова розпоряджалася цими грошами, та відхилив клопотання про арешт.

У Громадській раді доброчесності суддю Ємельянова називали "обличчям судової системи Януковича" (за його часів він був заступником голови Вищого госпсуду), а журналісти "Схем" у 2017 році оприлюднили розслідування про суддівські статки. Згідно з ним, родина Ємельянових володіла елітним майном у різних країнах.