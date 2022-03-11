"Челсі" може втратити £600 млн через санкції проти Абрамовича

Технічний спонсор "Челсі" американська транснаціональна компанія Nike розглядає варіант розриву співпраці з лондонським клубом, повідомляє Daily Mail.

Угода між "Челсі" та Nike була укладена у 2016 році та розрахована на 15 років. Згідно з договором, клуб зі "Стемфорд Брідж" отримав би £ 900 млн. У разі розірвання контракту клуб недоотримає близько £ 600 млн.

Раніше про зупинення відносин із "Челсі" оголосив титульний спонсор телекомунікаційна компанія Three. Інший партнер "пенсіонерів", автовиробник Hyundai, зараз оцінює перспективу продовження співпраці.

Нагадаємо, 10 березня уряд Великої Британії ввів нові санкції проти власника "Челсі" Романа Абрамовича, через що продаж клубу на цей момент заморожено.