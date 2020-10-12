Зеленський підписав закон, що відкриває онлайн-торгівлю ліками

Окрім того, закон дозволяє організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням кур’єрів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими препаратами.

Про це повідомляються на сайті голови держави.

Відповідний закон "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" № 904-IX Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Крім онлайн-торгівлі ліками, закон дозволяє організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням кур’єрів.

Документ також встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптек, вимог до зберігання, відпуску та їхнього транспортування.

"Згідно із законом, продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур’єрською службою або залучати на договірних засадах кур’єрські служби доставки, операторів поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів. Відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотримання визначених виробником умов його зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон, який продовжує мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.