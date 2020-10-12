У МВС спростували інформацію про зняття з розшуку судді Чауса

Доступ до інформації про розшук судді-втікача на сайті Інтерполу тимчасово обмежений.

Міністерство внутрішніх справ відреагувало на повідомлення ЗМІ про те, що Інтерпол нібито зняв із міжнародного розшуку Миколу Чауса.

У пресслужбі відомства запевняють, що інформація про оголошення його в розшук розміщена на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас повідомляється, що, за інформацією Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, 17 січня 2020 року екссуддя звернувся до Комісії з контролю файлів Інтерполу (незалежного органу Інтерполу, створеного для розгляду звернень осіб, які оскаржують розшук або інші дії з використанням системи Інтерполу) із клопотанням про припинення розшуку.

Відповідно до внутрішніх процедур оскарження рішень Інтерполу, на час розгляду звернення Комісія з 18 вересня 2020 року тимчасово призупинила доступ до інформації про розшук Миколи Чауса.

Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine Микола Чаус

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що суддя-утікач Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус більше не перебуває в базі розшукуваних Інтерполом осіб. У базі є 62 громадян України, серед яких Чаус відсутній.

Нагадаємо, що суддю-втікача Чауса затримали в Молдові 28 лютого 2017 року за запитом Генпрокуратури України. Його підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких устиг закопати.

Чауса не затримали відразу через його суддівський імунітет - він утік у Крим, окупований Росією. З судді зняли недоторканність уже після втечі. Зараз Україна домагається екстрадиції Чауса.

Комісія при президенті Молдови відхилила запит Чауса про політичний притулок.

У вересні минулого року МЗС Молдови пообіцяло співпрацювати з Україною у справі судді Чауса, зазначивши, що остаточне рішення буде прийнято після завершення судової реформи в країні.

У січні Офіс генпрокурора відмовився повідомити, як просувається екстрадиція колишнього судді Чауса з Молдови.