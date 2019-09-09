МИД Молдовы пообещал сотрудничать с Украиной по делу судьи Чауса

Окончательное решение будет за судьями после завершения судебной реформы в стране.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обещает сотрудничество с Украиной в деле экстрадиции бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции. Дипломат подчеркнул, что окончательное решение в по этому делу все равно останется за судебной властью.

Такое заявление Попеску сделал в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве.

"Судебная и исполнительная власть отделены друг от друга. Сейчас Молдова проходит через судебную реформу. У нас переходной период от судопроизводства, которое было политически обосновано в период предыдущего правительства, к независимому от исполнительной власти. Поэтому сейчас нет результата, который я бы мог вам сообщить или пообещать. Но я могу пообещать, что мы будем делать все, чтобы работать с Украиной в этом и других делах", - сказал Попеску.

Напомним, в июле в ходе визита в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду президент Владимир Зеленский поднял вопрос экстрадиции в Украину Чауса. По его словам, Молдова пообещала поспособствовать экстрадиции.

Сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище.