Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
ГлавнаяПолитика

Рябошапка выделил несколько резонансных дел, на которых он сделает акцент в своей работе

Это дела Майдана, нацбезопасности и обороны, а также коррупционные преступления.

Рябошапка выделил несколько резонансных дел, на которых он сделает акцент в своей работе
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он сосредоточиться в своей работе. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, среди приоритетов - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана.

«Можно выделить несколько категорий резонансных дел. Очевидно, это те, о которых чаще всего спрашиваете вы, как представители СМИ. Поскольку вы в своем роде является транслятором мыслей общества, то тех дел, которые волнуют общество. Дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, и то, что было после Майдана. Очевидно, что это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом"», - сказал генпрокурор.

В ряд приоритетных дел, Рябошапка также относит преступления, совершенные "элитой", в частности коррупционные.

"Это банки, которые грабились и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены", - сообщил он.

Генпрокурор считает, что один из самых важных ньюансов - вернуть деньги. Для этого Рябошапке нужен Виталий Касько, "который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает за рубежом, у него есть прекрасные контакты с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь".

Напомним, 5 сентября Виталий Касько был назначен первым заместителем генпрокурора.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также