Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении украинке, помогавшей организовать "выборы" в 2014 году

Прокуратура АР Крым заочно сообщила украинке-члену "избирательной комиссии Крыма" о подозрении в организации и проведении незаконных выборов депутатов в "Государственный совет Республики Крым" на территории полуострова. Речь идет о российских выборах 2014 года, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Проведение указанных незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 вошла в состав незаконно созданной "избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума", осознавая незаконность оккупации полуострова и попытки страны-агрессора ее легитимизировать за счет таких выборов", - сказано в нем.

Женщиен сообщили о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Напомним, в 2018 году Деснянский районный суд Киева приговорил к условному сроку Елену Одновол - доверенное лицо российского президента Владимира Путина на президентских выборах в оккупированном Крыму.