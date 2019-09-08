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В Крыму из-за шторма погибли шесть человек

Чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

В Крыму из-за шторма погибли шесть человек
Фото: twitter.com

В воскресенье, 8 сентября, в Крыму шторм унес жизни шести человек.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС России в Крыму.

По данным ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

По сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды.

Еще двое погибли, их не могут пока извлечь из-за сильного шторма.

В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, пока их не могут достать.

В районе Массандры мужчина катался на доске, погиб, из воды еще не извлечен.

5 сентября сообщалось, что в районе Судака затонул прогулочный катер «Камелот». В результате инцидента было спасено 12 человек. Одна женщина погибла. Ее тело обнаружили и опознали только 6 сентября.

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