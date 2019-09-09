Адвокаты Мангера обжалуют приговор исполнителям убийства Гандзюк

Адвокаты экс-главы Херсонской ОГА Владислава Мангера обжалуют приговор исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщили активисты в паблике "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Мангер понимает, что он уже почти в тюрьме, и едва не единственным шансом спастись является отмена приговора убийцам, которые уже признали вину и подписали сделку со следствием. Ибо без исполнителей по делу исчезнет и заказчик. То есть Мангер хочет развалить дело полностью, и ему уже безразлично, какой ценой. В реестре мы нашли информацию о двух кассационных жалобах адвокатов Ильченко (адвокат Мангера по делу убийства Гандзюк) и Дунаева (адвокат, связанный с Мангером через еще одного фигуранта дела). И эти жалобы на приговор исполнителям убийства от адвокатов заказчика. Так, фактически адвокаты Мангера признают свою вину и идут ва-банк", - сказано в сообщении.

В обнаруженных документах прямо указано, что кассации поданы в интересах осужденных исполнителей убийства.

"Не удивимся, если адвокаты Мангера даже подписали адвокатские договора с одним из осужденных исполнителей, и теперь будут выступать от имени обоих соучастников", - сказано в сообщении.

"К новому Генеральномуо прокурору у нас тот же вопрос - когда сядут убийцы Кати Гандзюк? Почему дело против Мангера до сих пор остановлено и не передано в суд? Почему Левин до сих пор на свободе? Почему Рищук и Гордеев наслаждаются футболом в Вильнюсе, а не сидят за решеткой?" - резюмировали в паблике.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям: координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственно вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.