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Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября

В ближайшее время станет известна дата встречи Зеленского с Трампом. 

Зеленский посетит США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН. Об этом он сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее предполагалось, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Польше 31 августа или 1 сентября, однако президент США отменил эту поездку из-за надвигающегося на США урагана.

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