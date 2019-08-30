Трамп отменил поездку в Польшу из-за надвигающегося на США урагана

Встреча президента США с Зеленским в Варшаве не состоится.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную ранее поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигается ураган.

Вместо Трампа в Варшаву отправится вице-президент США Майк Пенс, сообщает Bloomgerg.

Президент США заявил что остается в стране, чтобы "гарантировать, что все ресурсы правительства будут сосредоточенные на противодействие надвигающемуся шторму".

"Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа на пути урагана", - цитирует Трампа AP News.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Это второй раз, когда Трамп отменил поездку за последние недели. Первоначально президент США планировал вылететь из Польши в Копенгаген для своего первого официального визита в Данию, но отменил его из-за ее отказа продавать Гренландию.

Президент США должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

31 августа президент Владимир Зеленский в Варшаве встретится с польским руководством – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и парламентариями.

На 1 сентября у Зеленского в Варшаве были запланированы встречи с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.

Напомним, точная дата и время встречи лидеров США и Украины до сих пор не согласована. 16 июля сообщалось, что Зеленский планирует посетить США до конца лета.

9 августа Вильям Тейлор сообщал, что Зеленский и Трамп могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.