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Фермеры Германии после контрсанкций РФ переориентировались на рынки сбыта в Азии, - СМИ

"Сегодня Китай, включая Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия".

Фермеры Германии после контрсанкций РФ переориентировались на рынки сбыта в Азии, - СМИ
Фото: io.ua

Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет, прошедших с момента объявления Россией запрета на ввоз продовольствия из Европейского Союза, приспособиться к этим изменениям.

Об этом заявил вице-президент Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV) Вернер Шварц, передает Deutsche Welle.

"Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", - сказал он. Однако, со временем  немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки - в Азии.

"Сегодня Китай, включая Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия", - подчеркнул Шварц, отметив, что ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти 2 млрд евро".

Предметами поставок из ФРГ, в первую очередь, становятся свинина, молочная и зерновая продукция.

Вместе с тем Шварц выразил надежду на то, "что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты". При этом он признал, что для того, чтобы вновь закрепиться на российском рынке, "потребуется несколько лет".

Напомним, Россия ввела продуктовое эмбарго после того, как страны ЕС и США утвердили санкции в ответ на аннексию украинского Крыма в 2014 году и участии РФ в вооруженном конфликте на Донбассе. В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки продовольствия до 31 декабря 2020 года.

До санкций Россия, наравне с США и Швейцарией, входила в тройку крупнейших рынков экспорта из ЕС. Тогда страна ежегодно закупала в Евросоюзе мясо, фрукты и овощи.

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