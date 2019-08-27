МИД Польши сравнил "Северный поток-2" с пактом Риббентропа-Молотова

Строительство газопровода исключительно в интересах Германии и РФ может иметь негативные последствия для Польши и Прибалтики.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский сравнил подписание соглашения о строительстве российского газопровода "Северный поток-2" с пактом Риббентропа-Молотова перед Второй мировой войной.

Об этом сообщает "Польское радио-24".

По словам Шинковского, строительство газопровода исключительно в интересах России и Германии напоминает сотрудничество нацистской Германии с СССР. Он подчеркнул, что "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для Польши и стран Прибалтики.

"Строительство газопровода "Северный поток-2", с точки зрения сотрудничающих стран, могло бы напоминать сотрудничество России и Германии в прошлом. Газопровод в обход Польши и Прибалтики, является таким соглашением над их головами", - сказал Шинковский.

Он также отметил, что если бы не сильный союз между Польшей и США, вопрос строительства газопровода был бы решен.

"Ситуация с протестом относительно строительства "Северного потока-2" не безнадежна благодаря альянсу с США", - подчеркнул Шинковский.

Напомним, ранее в России заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2".

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

Несмотря на это Германия на собирается отказываться от строительства "Северного потока-2". Однако министр экономики Германии Петер Альтмайер и канцлер Ангела Меркель говорили, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.