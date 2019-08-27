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В России оппозиции окончательно запретили избираться в московскую гордуму

В целом к выборам в городскую думу Москвы не допустили более пятидесяти кандидатов от оппозиции.

В России оппозиции окончательно запретили избираться в московскую гордуму
Фото: EPA/UPG

Верховный суд России окончательно запретил оппозиционным кандидатам баллотироваться в Московскую городскую думу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в регистрации кандидатами в депутаты городской думы Москвы Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Елены Русаковой. Ранее суд признал законным отказ в регистрации директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова", - говорится в сообщении.

В целом к выборам в городскую думу Москвы не допустили более пятидесяти кандидатов от оппозиции. Им отказали на основании того, что кандидаты якобы собрали подписи избирателей с нарушениями.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу продолжаются уже месяц. В целом за это время полиция задержала около 3 тысяч человек.

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