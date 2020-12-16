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Верховна Рада змінила межі 11 міст

До ухвалення Радою постанови фактичні межі деяких міст не були встановлені та юридично закріплені. 

Верховна Рада змінила межі 11 міст
Фото: Анна Стешенко

Народні депутати на засіданні 16 грудня підтримали проєкти постанов, якими вносяться зміни у межі ряду міст України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.

Так, постановами змінено і встановлено межі:

  • Радехова Червоноградського району Львівської області;
  • Великих Мостів Червоноградського району Львівської області;
  • Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області;
  • Шполи Звенигородського району Черкаської області;
  • Городка Хмельницького району Хмельницької області;
  • Арциза Болградського району Одеської області;
  • Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області;
  • Овруча Коростенського району Житомирської області;
  • Лозової Лозівського району Харківської області;
  • Корюківки Корюківського району Чернігівської області;
  • Ніжина Ніжинського району Чернігівської області.

Раніше міський голова Ніжина Олександр Кодола у своєму Facebook зазначав, що з ухваленням постанови площа міста Ніжин збільшиться на 725 га, або майже на 17%. Проєкт зміни меж міста розроблявся з 2008 року. До ухвалення Радою постанови фактичні межі міста не були встановлені та юридично закріплені. 

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада змінила вікові обмеження для роботи на державній службі. Згідно з чинним законодавством, на держслужбу не можна наймати осіб після 65 років.

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