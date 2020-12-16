Верховна Рада змінила межі 11 міст

До ухвалення Радою постанови фактичні межі деяких міст не були встановлені та юридично закріплені.

Народні депутати на засіданні 16 грудня підтримали проєкти постанов, якими вносяться зміни у межі ряду міст України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.

Так, постановами змінено і встановлено межі:

Радехова Червоноградського району Львівської області;

Великих Мостів Червоноградського району Львівської області;

Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області;

Шполи Звенигородського району Черкаської області;

Городка Хмельницького району Хмельницької області;

Арциза Болградського району Одеської області;

Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області;

Овруча Коростенського району Житомирської області;

Лозової Лозівського району Харківської області;

Корюківки Корюківського району Чернігівської області;

Ніжина Ніжинського району Чернігівської області.

Раніше міський голова Ніжина Олександр Кодола у своєму Facebook зазначав, що з ухваленням постанови площа міста Ніжин збільшиться на 725 га, або майже на 17%. Проєкт зміни меж міста розроблявся з 2008 року. До ухвалення Радою постанови фактичні межі міста не були встановлені та юридично закріплені.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада змінила вікові обмеження для роботи на державній службі. Згідно з чинним законодавством, на держслужбу не можна наймати осіб після 65 років.