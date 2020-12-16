Зеленський ініціює створення координаційної ради для вирішення проблем мікробізнесу

Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Про це йдеться у повідомленні на порталі голови держави з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Зазначається, що до цього дорадчого органу при президентові України планують залучити представників мікробізнесу з кожного регіону, представників спілок і об’єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежних експертів, представників уряду та Офісу Президента України. Очолить новий орган голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За результатами роботи органу мають бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО.

За словами Єрмака, голови обласних державних адміністрацій вже отримали доручення Зеленського сформувати робочі групи за участі представників мікробізнесу від кожного регіону.

Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня.

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