В Словении министра экономики задержали по подозрению в коррупции при закупке медоборудования для борьбы с коронавирусом

В Словении полиция задержала министра экономики Здравко Почивальшека в связи с подозрениями в коррупции при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с COVID-19. Министр внутренних дел Алеш Хойс подал в отставку, поскольку считает это дело политически мотивированным.

Такого же мнения придерживается премьер-министр Словении Янез Янша, пишет Total Slovenia. Оппозиция призывает уйти в отставку все правительство в знак протеста с расследованием.

"Как министр я никогда не вмешивался в работу полиции, чтобы указывать, кого преследовать. Моя позиция всегда заключалась в том, что порядок должен быть для всех в стране, а это означает, что преступления должны быть расследованы", - заявил глава МВД Словении.

Сообщается, что расследование возможного злоупотребления при мартовской закупке аппаратов ИВЛ было начато несколько месяцев назад после ток-шоу на телевидении. Сотрудник Института товарных резервов Иван Гале заявил, что защитные маски и аппараты ИВЛ правительство закупило по завышенным ценам через компанию Geneplanet, которая якобы близка к власти. Он сообщил, что ИВЛ-ы стоимостью 10000 евро купили через "свою" фирму за 36400 евро, пишет "Украинская правда".

Также была обнародована аудиозапись, на которой якобы министр Почивальшек требовал перевода 8 млн евро на счета Geneplanet от сотрудников Института товарных резервов.

Напомним, что Здравко Почивальшек был назначен министром экономического развития и технологий в 2014 году. На сайте правительства Словении сообщается, что под его руководством министерство приняло различные меры для обеспечения наиболее стабильной, предсказуемой и конкурентной экономической среды для роста и развития словенских компаний на словенском и зарубежных рынках.