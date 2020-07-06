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У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)

Патрульні затримали двох чоловіків.

У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
Фото: Полиция

Сьогодні в Києві близько 5-ї години ранку патрульні отримали виклик на вулицю Костянтинівську. Очевидці стверджували, що біля кінотеатру "Жовтень" відбувається бійка зі стріляниною.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Коли на місце прибув автопатруль, з'ясувалось, що між компаніями стався конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.

Під час спілкування з правоохоронцями чоловіки поводилися агресивно, вимоги патрульних ігнорували та намагалися знову вчинити бійку.

Патрульним довелося затримати громадян із застосуванням фізичної сили та кайданків. На одного з них інспектори склали протоколи за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та постанову за ч. 1 ст. 178 (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Оновлено. На сторінці поліції Києва у Facebook додали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці попередньо встановили, що до компанії молодиків біля кінотеатру підійшли двоє місцевих мешканців напідпитку та зробили їм зауваження начебто через гучну поведінку.

"Однак коли молодики на нього не відреагували, розпочалась штовханина, під час якої один із чоловіків дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Після втручання правоохоронців конфлікт припинився. З місця події експерти вилучили пістолет та два магазини, а також телескопічну металеву палицю. Все вилучене у подальшому направлено для проведення відповідних експертиз", - додали у поліції. 

Нагадаємо, в ніч на 4 липня в центрі Києва сталася масова бійка, унаслідок якої були поранені три особи. Десятьох людей затримали. Інцидент трапився на території літнього майданчика "Арени" на вулиці Басейній.

Після цього президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і генпрокурору Ірині Венедіктовій вжити термінових заходів для недопущення ескалації вуличного насильства

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