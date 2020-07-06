Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
ГлавнаяСуспільствоВійна

СБУ заблокувала мобільних псевдооператорів "Л/ДНР"

Організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва.

СБУ заблокувала мобільних псевдооператорів "Л/ДНР"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила незаконну маршрутизацію трафіку псевдооператорів мобільного зв’язку "Л/ДНР"

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, вони забезпечували підміну номерів абонентів. У такий спосіб зловмисники видавали міжнародний трафік псевдооператорів "Фенікс" і "Лугаком" з окупованої території Донбасу та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашій державі як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків правоохоронці знайшли документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, українським мобільним операторам заборонено приймати дзвінки від компаній "ЛНР" і "ДНР".

"Лугафон" ("Лугаком") запустили бойовики "ЛНР" улітку 2015 року. У березні 2016 року окупанти передали луганський мобільний зв'язок чеченській компанії "Вайнах Телеком".

"ДНР" запустили оператор "Фенікс" на окупованій частині Донецької області також у 2015 році.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также