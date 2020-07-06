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На Донбасі внаслідок розриву міни поранено військового

Окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького.

На Донбасі внаслідок розриву міни поранено військового
Фото: Олена Максименко

Сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі та обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець.

Пораненого евакуювали до медичного закладу, де йому оперативно надали належну допомогу лікарі. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись чинних мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - заявили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Про втрати не повідомлялося.

За 4 липня окупанти влаштували 10 обстрілів, було поранено одного захисника України. 

3 липня проросійські бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав український військовий.

Крім того, окупанти відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. У результаті обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940 року народження.

У результаті обстрілу біля Авдіївки одна з мін зруйнувала дачний будинок, виникла пожежа, яка перекинулася на сусідню будівлю.

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