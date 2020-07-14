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Зросла кількість країн, у які українці можуть в'їхати в умовах карантину

Тепер їх 25.

Зросла кількість країн, у які українці можуть в'їхати в умовах карантину
Фото: EPA/UPG

Станом на 14 липня українці в умовах карантину через коронавірус можуть в'їхати до 25 країн.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він повідомив, що до переліку держав, які внесли Україну в "зелений список", додалися дві країни.

Таким чином, нині українці можуть подорожувати до Туреччини, Сербії, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Великобританії, Білорусі, США, Мексики, Єгипту, Тунісу, Республіки Корея, Лівану та на Багамські острови.

Глава МЗС зауважив, що, попри це, низка країн почала вимагати, щоб українці по прибутті відбували ізоляцію.

Окрім того, Дмитро Кулеба назвав найбільш популярні країни серед українців. За його словами, це Угорщина, Туреччина, Росія, Польща і Німеччина.

Нагадаємо, що МЗС пропонує заборонити продаж квитків для громадян, яких можуть не пропустити прикордонники країни призначення.

Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній мапі або онлайновому сервісі від ЄС. Водночас у МЗС закликали українців утриматися від поїздок за кордон без нагальної необхідності, а ухвалюючи рішення, орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поширення COVID-19 у світі.

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