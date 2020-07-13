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Зеленський підписав закон для підтримки культури і креативних індустрій

Поміж іншого, закон передбачає державну субсидію для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно.

Зеленський підписав закон для підтримки культури і креативних індустрій
Владимир Зеленский

Президент Володимир Зеленський підписав закон для підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби.

Про це глава держави написав у Facebook.

За його словами, креативні індустрії, заклади культури - серед тих, хто найбільше постраждав від карантину.

"Це цілі сфери економіки, які нині перебувають на межі виживання. Вони також сплачують податки й дають людям робочі місця, тому потребують не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу", - зазначив президент.

Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна за вимогою наймача закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж усього часу, коли воно не могло використовуватися.

Також документ надає додаткові можливості для радіо через спрощення процедур шляхом внесення змін до Закону України "Про рекламу".

"Важливо, що документ також поширює держпідтримку кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєктів. Зазначається, що для національних ігрових, анімаційних, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона може бути в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості", - інформує пресслужба президента Зеленського.

Крім того, вносяться зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Кабінет Міністрів у місячний термін з дня набрання чинності законом має розробити та затвердити порядок та умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на розвиток кінопроєкту. Також уряд має затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що не є орендою.

Нагадаємо, що законопроєкт №3377 був схвалений Радою майже місяць тому - 16 червня. Він передбачає виділення державної допомоги та зменшення орендної плати за той період, коли суб'єкт господарювання не міг працювати через карантин.

За основу цей документ було проголосовано ще 13 травня, а 15 червня Володимир Зеленський звернувся до Дмитра Разумкова із закликом посприяти найшвидшому розгляду документа.

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