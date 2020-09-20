Помпео оголосив про відновлення санкцій проти Ірану

У найближчі кілька днів США повідомлять про додаткові заходи щодо зміцнення обмежень.

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив про відновлення запроваджених Організацією Об'єднаних Націй санкцій щодо Ірану, які були чинними до укладення ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Заяву Помпео опубліковано на сайті Держдепартаменту.

"Сполучені Штати зробили рішучі дії, тому що, крім невиконання Іраном своїх зобов'язань по Спільний всеосяжний план дій, Рада Безпеки ООН не змогла продовжити ембарго на постачання зброї Ірану, яке діяло протягом 13 років", - йдеться у заяві.

В результаті з 20:00 19 вересня (за місцевим часом), за словами Помпео, було відновлено практично всі раніше скасовані санкції РБ ООН, включаючи збройне ембарго.

Серед обмежувальних заходів проти Тегерану, які Вашингтон вважає відновленими: заборона на збагачення і переробку ядерних матеріалів на території цієї країни, а також заборона на проведення випробувань балістичних ракет на території Ірану. Так само, на думку Вашингтона, тепер під санкціями - передача Ірану ядерних технологій і технологій для створення балістичних ракет.

Глава Держдепартаменту пригрозив наслідками тим країнам, які "не виконають своїх зобов'язань щодо реалізації цих санкцій", маючи на увазі підписантів ядерної угоди Росію, Китай, Францію, Великобританію та Німеччину.

У заяві також сказано, що ядерна угода 2015 роки не дала потрібних результатів і Іран почав "сіяти смерть і руйнування" в Ємені, Іраку, Сирії та Лівані.

Помпео пообіцяв в найближчі кілька днів оголосити про додаткові заходи щодо зміцнення нововведених санкцій.

Напередодні, 18 вересня, Британія, Франція та Німеччина розкритикували спроби президента США Дональда Трампа повернутися до режиму санкцій проти Тегерана, назвавши їх неправомірними.