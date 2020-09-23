Болгарія висилає двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві

У Болгарії двох співробітників російського посольства, стосовно яких висунуто обвинувачення у шпигунстві, оголошено персонами нон ґрата.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У МЗС Болгарії наголосили, що російське посольство в Софії поінформоване про те, що ці акредитовані в Болгарії дипломати мають залишити країну впродовж 72 годин.

За даними місцевих ЗМІ, прокуратура вважає, що два російські дипломати, котрі мають дипломатичний імунітет, провадили розвідувальну діяльність у період з 2016 року й понині. За інформацією прокуратури, вони за допомогою громадян Болгарії, які мали доступ до інформації, пов'язаної з ВПК країни, збирали дані про плани модернізації болгарської армії та технічну підтримку військової техніки.

Росія відповість дзеркально на висилку її дипломатів із Болгарії, заявив глава комітету Ради Федерації у міжнародних справах Костянтин Косачов.

У серпні Австрія оголосила одного з російських дипломатів персоною нон ґрата, ймовірно, через промислове шпигунство.

У червні Чехія вислала двох російських дипломатів через неправдиве повідомлення про підготовку масового отруєння рицином.