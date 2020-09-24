В Україні з початку епідемії від коронавірусу померло двоє дітей

За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, пов’язані із COVID-19, серед яких одна дитина. Це - другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії.

Про це під час брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він повідомив, що із 3 372-х захворілих на ковід за минулу добу - 242 дитини і 172 медпрацівники. Госпіталізовано 685 пацієнтів.

Загалом ковід лабораторно підтверджено у 12 400 дітей.

Нагадаємо, на ранок 24 вересня в Україні зафіксовано 3 757 летальних випадків коронавірусної недуги.

Кількість інфікованих ковідом зросла до 188 106 осіб. Нині хворіє 100 891 людина, одужали 83 458 осіб.