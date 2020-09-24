В Україні кількість пацієнтів з ковідом перевищила 100 тисяч

За добу підтвердили ще 3 372 коронавірусу.

За минулу добу, 23 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 3 372 нових випадки ковіду. 1 788 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 52 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві - 330. У Дніпропетровській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 298 осіб, Харківській - 285, Тернопільській - 265, Львівській - у 205, Одеській області - 179.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 188 106 осіб. Зараз хворіє 100 891 людина, одужали 83 458 осіб. Жертвами ковіду стали 3 757 українців.

Наразі коронавірусна недуга виявлена:

Вінницька область - 5 556 випадків;

Волинська область - 7 235 випадків;

Дніпропетровська область - 4 692 випадки;

Донецька область - 2 767 випадків;

Житомирська область - 5 262 випадки;

Закарпатська область - 9 416 випадків;

Запорізька область - 3 288 випадків;

Івано-Франківська область - 12 952 випадки;

Кіровоградська область - 1 039 випадків;

м. Київ - 20 665 випадків;

Київська область - 8 286 випадків;

Львівська область - 19 250 випадків;

Луганська область - 841 випадок;

Миколаївська область - 2 717 випадків;

Одеська область - 12 309 випадків;

Полтавська область - 1 677 випадків;

Рівненська область - 11 621 випадок;

Сумська область - 3 352 випадки;

Тернопільська область - 12 334 випадки;

Харківська область - 16 193 випадки;

Херсонська область - 905 випадків;

Хмельницька область - 5 185 випадків;

Чернівецька область - 13 562 випадки;

Черкаська область - 3 355 випадків;

Чернігівська область - 3 647 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора повідомляли про 3 497 нових хворих на ковід за добу, з них понад 400 – на Харківщині.