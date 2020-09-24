В Україні кількість пацієнтів з ковідом перевищила 100 тисяч

За минулу добу, 23 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 3 372 нових випадки ковіду. 1 788 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 52 людей з діагностованим COVID-19 померли.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві - 330. У Дніпропетровській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 298 осіб, Харківській - 285, Тернопільській - 265, Львівській - у 205, Одеській області - 179.
Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 188 106 осіб. Зараз хворіє 100 891 людина, одужали 83 458 осіб. Жертвами ковіду стали 3 757 українців.
Наразі коронавірусна недуга виявлена:
- Вінницька область - 5 556 випадків;
- Волинська область - 7 235 випадків;
- Дніпропетровська область - 4 692 випадки;
- Донецька область - 2 767 випадків;
- Житомирська область - 5 262 випадки;
- Закарпатська область - 9 416 випадків;
- Запорізька область - 3 288 випадків;
- Івано-Франківська область - 12 952 випадки;
- Кіровоградська область - 1 039 випадків;
- м. Київ - 20 665 випадків;
- Київська область - 8 286 випадків;
- Львівська область - 19 250 випадків;
- Луганська область - 841 випадок;
- Миколаївська область - 2 717 випадків;
- Одеська область - 12 309 випадків;
- Полтавська область - 1 677 випадків;
- Рівненська область - 11 621 випадок;
- Сумська область - 3 352 випадки;
- Тернопільська область - 12 334 випадки;
- Харківська область - 16 193 випадки;
- Херсонська область - 905 випадків;
- Хмельницька область - 5 185 випадків;
- Чернівецька область - 13 562 випадки;
- Черкаська область - 3 355 випадків;
- Чернігівська область - 3 647 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, учора повідомляли про 3 497 нових хворих на ковід за добу, з них понад 400 – на Харківщині.