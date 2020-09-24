Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні кількість пацієнтів з ковідом перевищила 100 тисяч

За добу підтвердили ще 3 372 коронавірусу.

За минулу добу, 23 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 3 372 нових випадки ковіду. 1 788 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії. 52 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві - 330. У Дніпропетровській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 298 осіб, Харківській - 285, Тернопільській - 265, Львівській - у 205, Одеській області - 179.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 188 106 осіб. Зараз хворіє 100 891 людина, одужали 83 458 осіб. Жертвами ковіду стали 3 757 українців.

Наразі коронавірусна недуга виявлена:

  • Вінницька область - 5 556 випадків;
  • Волинська область - 7 235 випадків;
  • Дніпропетровська область - 4 692 випадки;
  • Донецька область - 2 767 випадків;
  • Житомирська область - 5 262 випадки;
  • Закарпатська область - 9 416 випадків;
  • Запорізька область - 3 288 випадків;
  • Івано-Франківська область - 12 952 випадки;
  • Кіровоградська область - 1 039 випадків;
  • м. Київ - 20 665 випадків;
  • Київська область - 8 286 випадків;
  • Львівська область - 19 250 випадків;
  • Луганська область - 841 випадок;
  • Миколаївська область - 2 717 випадків;
  • Одеська область - 12 309 випадків;
  • Полтавська область - 1 677 випадків;
  • Рівненська область - 11 621 випадок;
  • Сумська область - 3 352 випадки;
  • Тернопільська область - 12 334 випадки;
  • Харківська область - 16 193 випадки;
  • Херсонська область - 905 випадків;
  • Хмельницька область - 5 185 випадків;
  • Чернівецька область - 13 562 випадки;
  • Черкаська область - 3 355 випадків;
  • Чернігівська область - 3 647 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора повідомляли про 3 497 нових хворих на ковід за добу, з них понад 400 – на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також