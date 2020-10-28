В реанімації помер працівник Київводоканалу, який постраждав при аварії на колекторі

Інший працівник, якого дістали з колектора рятувальники, перебуває у лікарні. Ще один з постраждалих перебуває на лікуванні вдома.

Один з працівників "Київводоканалу", який зазнав травм при аварії на колекторі у Дарницькому районі Києва, помер у реанімації.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"На жаль, один з працівників Київводоканалу, постраждалих в наслідок інциденту на Тростянецькій, помер у реанімації. Лисюк Анатолій Петрович, 1959 р.н. працював у нас електрогазозварником 6 розряду. Ми висловлюємо щирі співчуття родичам загиблого. Усі витрати у зв'язку з похованням бере на себе Київводоканал", - йдеться у повідомленні.

У Київводоканалі також зазначили, що інший працівник, якого дістали з колектора рятувальники, перебуває у лікарні. Ще один з постраждалих перебуває на лікуванні вдома.

Нагадаємо, сьогодні під час проведення ремонтних робіт на перехресті вулиці Тростянецької та Харківського шосе, що у Дарницькому районі Києва, сталася аварія у колекторі. В результаті постраждали четверо працівників "Київводоканалу". Їх змило великим потоком холодної води.