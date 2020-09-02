У Верховну Раду внесли законопроєкт про обов’язкову ідентифікацію домашніх тварин

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 3796 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які утримуються у неволі".

Як зазначає Ліга антитрасту, законопроєкт про захист тварин "може перетворитися на чергову корупційну касу" через введення системи обов’язкової ідентифікації домашніх тварин через приватного посередника.

Авторами законопроєкту є 27 народних депутатів (переважно з фракції "Слуга народу"). Співавтором законопроєкту також став нардеп Антон Яценко, який відомий, зокрема, причетністю до законодавчих ініціатив про посередників для оцінювачів нерухомості (так звані майданчики Яценка).

Законопроєкт №3796 значно розширює перелік тварин, які підпадають під обов’язкову ідентифікацію та реєстрацію. Якщо зараз до нього входять лише сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози, – то в разі ухвалення законопроєкту під обов’язкову ідентифікацію та реєстрацію підпадатимуть також і всі домашні, дикі, безпритульні (бездоглядні) та лабораторні тварини. Конкретний перелік таких тварин має затвердити Кабмін.

Крім розширення переліку, законопроєкт пропонує змінити сам порядок ідентифікації та реєстрації тварин і створити посередника для внесення інформації про ідентифікованих тварин до Єдиного державного реєстру тварин. Цю інформацію зможуть вносити лише "агенти з ідентифікації тварин" та лише за допомогою "авторизованих баз даних тварин".

"Тобто через приватних посередників, які навряд чи будуть займатися такою діяльністю безкоштовно, та за обов’язку реєстрацію вам потрібно буде цим «прокладкам» заплатити гроші", – зазначають у Лізі антитрасту.

Законопроєктом не визначено, хто такі "агенти з ідентифікації". Також документ не визначає, хто, у якому порядку та на яких умовах отримає такі повноваження.

Автори законопроєкту № 3796 стверджують, що його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Держбюджету. Проте нині ідентифікація та реєстрація тварин є платними процедурами, а закон "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" передбачає обов’язкове відшкодування державою витрат власників тварин на ці процедури.

Ліга антитрасту вже направила скарги на законопроєкт №3796 до НАЗК та АМКУ.