Опозиція назвала Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри Грузії

Опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало Михайла Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри Грузії.

Про це повідомляє "Грузія.online".

Лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе заявив на брифінгу, що сьогодні ввечері колишній президент Грузії Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв'язку зі своїми планами щодо повернення в країну.

Нагадаємо, 27 серпня колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Саакашвілі повідомив, що вирішив повернутися у Грузію. Згодом він додав, що "активно включився в грузинську виборчу кампанію.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться в кінці жовтня.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, коментуючи рішення Саакашвілі, зазначила, що вітатиме його повернення на батьківщину, оскільки на нього "чекає грузинська в'язниця".

У 2004-2013 роках Саакашвілі був президентом Грузії. Після закінчення другої каденції він залишив країну. У Грузії проти нього порушено кримінальні справи, зокрема, його заочно засудили до 6 років в'язниці. Улітку 2014 року Грузія оголосила Саакашвілі в розшук.

Пізніше Саакашвілі отримав український паспорт, а у 2015-2016 роках очолював Одеську облдержадміністрацію. У 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі через зазначення неправдивих даних в анкеті, проте у 2019 році шостий президент Володимир Зеленський своїм указом його повернув.

7 травня 2020 року Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який він перейменував на Офіс простих рішень та результатів. Саакашвілі також заявив, що Україну "потрібно витягувати з болота". А зробити це, на його думку, може тільки Зеленський.