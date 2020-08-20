У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста

Упродовж останніх днів в атмосферному повітрі столиці підвищився вміст продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки. В управлінні екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації пояснили це пожежами в екосистемах навколо міста.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Згідно з даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 19 серпня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.

діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

формальдегіду – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

"Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Також у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і початком спалювання сухої рослинності населенням.

Повідомляється, що за останню добу в екосистемах міста Києва зафіксовано п’ять осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 га. Усі осередки пожеж ліквідовано. У Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 Га. Також ліквідовано три осередки пожеж торфу, площею 0,5 Га.

У КМДА пообіцяли, що в Києві у цьому році буде облаштована муніципальна система моніторингу атмосферного повітря. Перші два пости на лівому березі: на вул. Каунаській, 12, Дніпровський район, та вул. Декабристів, 1, Дарницький район, - будуть встановлені вже восени.

Загалом у Києві буде створено 22 пункти моніторингу. Серверна частина системи моніторингу буде розміщена у центрі обробки даних, а інформація з приладів буде доступна онлайн. Її планують оприлюднювати на сайті управління екології та природних ресурсів КМДА.