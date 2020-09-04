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Україна відкрила посольство в Албанії

Посол Володимир Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Албанії 1 вересня.

Україна відкрила посольство в Албанії

Україна відкрила своє посольство на території Республіки Албанія, дипломатичну місію очолив Володимир Шкуров.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що Шкуров вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Албанія Іліру Меті 1 вересня.

"Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і для Албанії, що дозволить реалізувати в повній мірі потенціал наших двосторонніх відносин", - зазначив посол України.

Володимир Шкуров подякував албанській стороні за її беззаперечну підтримку в протидії російській агресії.

У свою чергу, Президент Албанії вкотре підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Володимира Шкурова було призначено послом України в Албанії ще в квітні цього року.

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