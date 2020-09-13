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В Офісі генпрокурора підрахували збитки від російської окупації Криму

Гюндуз Мамедов в Офісі генпрокурора курує роботу Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

В Офісі генпрокурора підрахували збитки від російської окупації Криму
Гюндуз Мамедов
Фото: 368.media

Попередні дані матеріалів кримінальних проваджень щодо російської агресії проти України свідчать, що збитки від російської окупації Криму склали 1 трлн гривень.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише по Криму збитки сягають одного трильйона гривень. Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу”, - сказав Мамедов.

Зазначається, що Гюндуз Мамедов в Офісі генпрокурора курує роботу Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Нагадаємо, що Росія планує домагатися відновлення водопостачання у Крим через тиск на міжнародних партнерів України. Про це заявили у представництві президента в АР Крим.

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