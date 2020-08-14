У Києві в п'ятницю, 14 серпня, легковий автомобіль Mazda в'їхав у кав'ярню на зупинці громадського транспорту на перетині Дніпровської набережної та Княжого затону.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На опублікованих фото видно, що легковик повністю заїхав у приміщення.

Повідомляють, що внаслідок ДТП постраждав водій, він у критичному стані. Також травмований продавець кав'ярні.

Фото: dtp.kiev.ua

Оновлення. В патрульній поліції уточнили, що сьогодні, близько 11:00 , на вулиці Княжий Затон сталася ДТП за участі автомобілів Mazda та Lexus.

"За попередньою інформацією, водій Mazda здійснив проїзд на червоний заборонний сигнал світлофору та допустив зіткнення з автомобілем Lexus. Після чого, автомобіль Mazda здійснив наїзд на перешкоду, а саме МАФ", - повідомили в пголіції.

Надалі слідчі будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, за пів року в Україні відбулося 1209 ДТП з летальними наслідками.