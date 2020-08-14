Окупанти не порушували режиму тиші на Донбасі, - штаб ООС

У четвер російсько-окупаційні війська не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

"13 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано... Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в ранковому зведенні.

У штабі зазначили, що ЗСУ зафіксували одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів.

Також 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. У результаті один, на жаль, загинув. Пораненого бійця доставлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

"З початку поточної доби, 14 серпня, режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації або обстрілу", - підсумували в штабі ООС.

Нагадаємо, в четвер у Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення. Раніше повідомляли, що на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник. Офіційна причина загибелі - необережне поводження зі зброєю.

У вечірньому зведенні штабу ООС зазначалося, що бойових втрат на Донбасі в четвер не було.