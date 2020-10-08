Нардепом від "Голосу" замість Вакарчука стане ветеран-доброволець Шараскін

Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи.

Після того, як свої депутатські повноваження склав Святослав Вакарчук, у парламентську фракцію "Голос" увійде учасник бойових дій, заступник командувача Української добровольчої армії Андрій Шараскін.

Про це повідомила пресслужба політсили.

"Андрій Шараскін (позивний «Богема») - доброволець, науковець, режисер та актор. Зараз він очікує на постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи і стати народним депутатом", - йдеться у повідомленні.

Шараскін - з початку серпня 2014 до січня 2016 року - учасник російсько-української війни на Донбасі. З 2016 року він був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань. У 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь у захисті Донецького аеропорту Шараскін отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаку президента України - медаль "Учасник антитерористичної операції". Також він має відзнаку міністра оборони "Знак пошани".

Раніше повідомлялося, що у фракцію увійде Аліна Свідерська, однак у політсили спростували цю інформацію.

"Аліна з особистих причин не може приєднатися до фракції "Голосу" в парламенті. Однак залишається у команді партії і продовжить допомагати «Голосу»", - йдеться у коментарії.

Нагадаємо, 26 червня партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому було прийнято рішення припинити депутатські повноваження Вакарчука. Сам він оголосив про рішення піти з Верховної Ради ще 11 червня, але парламент відмовився підтримати його заяву (хоча того самого дня депутати проголосували за складання мандата депутаткою Ольгою Бєльковою).

Тоді Вакарчук вийшов із фракції, давши "Голосу" право самостійно забрати в нього мандат.